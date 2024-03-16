Ибрагимов реализовал победный буллит и был признан первой звездой матча за фарм-клуб «Нью-Джерси»

«Ютика» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграла «Херши» со счетом 4:3.

Победный буллит в составе фарм-клуба «Нью-Джерси» реализовал Тимур Ибрагимов, который был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 31 матч в АХЛ, в которых набрал 12 (6+6) очков.