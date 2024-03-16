Меркулов набрал два очка и реализовал победный буллит в матче за фарм-клуб «Бостона»

«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в серии буллитов «Лихай Уэлли» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Бостона» форвард Георгий Меркулов набрал 2 (1+1) очка и реализовал победный буллит, став второй звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 53 матча в АХЛ, в которых набрал 53 (24+29) очка.