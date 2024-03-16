«Виннипег» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Кайл Коннор, Нейт Шмидт, Дилан Демело и Мэйсон Эпплтон, а также дубль оформил Тайлер Тоффоли.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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