Холл заявил, что готов к обмену из «Баффало»

Нападающий «Баффало» Тэйлор Холл утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он обсуждать обмен в другой клуб.

«Да, конечно», — приводит слова Холла TFP.

29-летний канадец подписал контракт с «Баффало» перед началом сезона на год с зарплатой в 8 миллионов долларов. В договоре прописан пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

Он провел в регулярном чемпионате 34 матча и набрал 18 (2+16) очков при показателе полезности «-22».

«Баффало» занимает последнее место в лиге, набрав 17 очков в 34 матчах. Команда не может выиграть на протяжении 18 встреч.