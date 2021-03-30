Анна Кастерова призналась, что ревнует Малкина

Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина рассказала о том, присутствует ли ревность в их отношениях.

«Я уже привыкла к постоянному присутствию в нашей жизни поклонников Евгения, — цитирует Кастерову Peopletalk.ru 30 марта. — И с пониманием отношусь к всевозможным фанатским проявлениям. Во-первых, это придает ему уверенности. Все-таки чувствовать себя суперменом очень важно в его профессии.

Да и совсем уж неловких ситуаций не было. Я сказала бы, что это больше приятные ощущения — когда твой муж нравится женщинам, а он твой. Ревную ли я его? Бывает, но это только еще больше разжигает меня. В хорошем смысле, конечно, если вы понимаете, о чем я».

Евгений Малкин и Анна Кастерова женаты с 2016 года. У них есть сын Никита.