Анна Кастерова призналась, что ревнует Малкина
Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина рассказала о том, присутствует ли ревность в их отношениях.
«Я уже привыкла к постоянному присутствию в нашей жизни поклонников Евгения, — цитирует Кастерову Peopletalk.ru 30 марта. — И с пониманием отношусь к всевозможным фанатским проявлениям. Во-первых, это придает ему уверенности. Все-таки чувствовать себя суперменом очень важно в его профессии.
Да и совсем уж неловких ситуаций не было. Я сказала бы, что это больше приятные ощущения — когда твой муж нравится женщинам, а он твой. Ревную ли я его? Бывает, но это только еще больше разжигает меня. В хорошем смысле, конечно, если вы понимаете, о чем я».
Евгений Малкин и Анна Кастерова женаты с 2016 года. У них есть сын Никита.
Дополнительная информация:
https://peopletalk.ru/article/revnuyu-no-eto-menya-razzhigaet-zhena-hokkeista-evgeniya-malkina-anna-kasterova-o-fanatkah-zhizni-v-ssha-i-popolnenii-v-seme/
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