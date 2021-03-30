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НХЛ, регулярный чемпионат: «Рейнджерс» — «Вашингтон» и другие матчи 31 марта

16:30
Александр Овечкин. Фото Scott Taetsch, USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото Scott Taetsch, USA Today Sports

В ночь со вторника на среду, 31 марта, в НХЛ будет сыграно 7 матчей регулярного чемпионата.

«Рейнджерс» — «Вашингтон». 02:00

«Тампа-Бэй» — «Коламбус». 02:00

«Флорида» — «Детройт». 02:00

«Монреаль» — «Эдмонтон». 02:00

«Бостон» — «Нью-Джерси». 02:00

«Чикаго» — «Каролина». 02:30

«Нэшвилл» — «Даллас». 03:00

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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