НХЛ, регулярный чемпионат: «Рейнджерс» — «Вашингтон» и другие матчи 31 марта
16:30
В ночь со вторника на среду, 31 марта, в НХЛ будет сыграно 7 матчей регулярного чемпионата.
«Рейнджерс» — «Вашингтон». 02:00
«Тампа-Бэй» — «Коламбус». 02:00
«Флорида» — «Детройт». 02:00
«Монреаль» — «Эдмонтон». 02:00
«Бостон» — «Нью-Джерси». 02:00
«Чикаго» — «Каролина». 02:30
«Нэшвилл» — «Даллас». 03:00
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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