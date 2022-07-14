Хекстолл доволен подписанием новых контрактов с Малкиным и Летангом

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл рад, что клубу удалось сохранить в команде основных игроков. «Пингвинз» этим летом подписали новые контракты с Евгением Малкиным и Крисом Летангом.

«Эти парни — особенные игроки. Это не просто очень хорошие хоккеисты. Это игроки своего поколения, которые делают людей лучше. Поэтому мы по-прежнему чувствуем себя в числе лучших команд лиги», — приводит пресс-служба лиги слова Хекстолла.

«Пингвинз» подписали новый 6-летний контракт с 35-летним канадцем, согласно которому хоккеист заработает 36,6 миллиона долларов. 35-летний россиянин поставил подпись под четырехлетним соглашением на 24,4 миллиона долларов.