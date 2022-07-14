Перрон объяснил переход в «Детройт»

Нападающий Дэвид Перрон объяснил, почему принял предложение «Детройта». 34-летний канадец подписал контракт на два года.

«Ред Уингз» — это команда, которая, я думаю, готова сделать следующий шаг в своем развитии, и я хотел быть частью этого», — цитирует ESPN Перрона.

В прошедшем сезоне Перрон набрал 57 (27+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ за «Сент-Луис». В плей-офф он набрал 13 (9+4) очков в 12 встречах.