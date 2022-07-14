Палат подпишет пятилетний контракт с «Нью-Джерси»

Форвард «Тампы» Ондржей Палат может продолжить карьеру в «Нью-Джерси», сообщает журналист Крис Джонстон.

По сведениям источника, 31-летний чех в качестве свободного агента подпишет пятилетний контракт с «Дэвилз», по которому будет получать 6 млн долларов в год.

Ранее сообщалось, что Палат не смог договориться с «Тампой» о новом контракте.

Палат выступает за «Тампу» с 2013 года, став вместе с командой двукратным обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне форвард провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 49 (18+31) очков. Также на его счету 21 (11+10) очко в 23 играх плей-офф.