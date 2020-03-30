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«Гуляем одни, рядом с домом». Овечкин — о карантине в США

22:25
Александр Овечкин с сыном. Фото Instagram
Александр Овечкин с сыном. Фото Instagram
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как гуляет с семьей в условиях карантина.

—  Гуляем одни, рядом с домом, — цитирует Овечкина «Российская газета». — Я считаю, что каждый человек сегодня должен беречь себя и своих близких. Если эти правила будут соблюдаться, то мы победим любой вирус.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

Дополнительная информация:

https://rg.ru/2020/03/30/aleksandr-ovechkin-rasskazal-kak-provodit-vremia-v-samoizoliacii.html

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