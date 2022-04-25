Главный тренер «Вашингтона» высказался о травме Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт отреагировал на травму форварда команды Александра Овечкина.

Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». 36-летний россиянин ударился плечом о борт после падения на лед в начале третьего периода.

«Я еще не разговаривал с доктором, так что мы получим оценку его состояния позже. Мы оценим и посмотрим, в каком состоянии он находится», — приводит слова Лавиолетта ESPN.

В текущем сезоне Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.