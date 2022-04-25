Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на травму форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Хоккей — контактный вид спорта. Борьба, стычки, падения — это обычное дело тут. Без травм не обходятся ни в каком виде спорта. Надеюсь, Александру удасться избежать серьезной травмы. Одно дело ушиб, другое — разрыв чего-либо. Желаю, чтобы Саша продолжил свой победоносный сезон! Скорейшего выздоровления ему. Я уверен, Овечкин вернется еще сильнее и продолжит забивать!» — сказал Фетисов «СЭ».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

36-летний россиянин ударился плечом об борт после падения на лед в начале третьего периода. Овечкин не смог продолжить игру.

В текущем сезоне Овечкин провел 77 матчей, в которых набрал 90 (50+40) очков.