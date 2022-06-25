Купер прокомментировал победу «Тампы» над «Колорадо» в пятом матче финала Кубка Стэнли

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал победу над «Колорадо» в пятом матче финала Кубка Стэнли (3:2).

«Мы находились в отличной обстановке для хозяев поля, — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ). — Мы сделали все, что только могли. Мы повели в счете, защищались, забивали в силовой игре, а затем, когда нам был нужен большой гол в конце, мы его получили».

После пяти встреч счет в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Шестая игра состоится 27 июня в Тампе.