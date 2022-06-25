Стэмкос о победе над «Колорадо»: «Тампа» приложила огромные усилия, и теперь должна сделать это снова»

Капитан и нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал победу над «Колорадо» в пятом матче финала Кубка Стэнли (3:2).

«Мы хотели продлить сезон, и мы это сделали, — приводит слова Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ). — Сейчас мы говорим об одной игре. Это было нелегко, но мы нашли выход. «Тампа» приложила огромные усилия, и теперь должна сделать это снова».

После пяти встреч счет в серии 3-2 в пользу «Колорадо». Шестая игра состоится 27 июня в Тампе.