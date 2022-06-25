Шестеркин: «Игроки «Рейнджерс» получили бесценный опыт в нынешнем сезоне»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что игроки команды получили бесценный опыт в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Игроки «Рейнджерс» получили бесценный опыт в нынешнем сезоне», — приводит слова Шестеркина ТАСС. — Надеюсь, что мы сможем перенести это на следующий сезон и показать лучший результат«.

Вратарь объяснил вылет от «Тампы» в полуфинале плей-офф.

«Тампа» чуть по-другому заиграла, мы не смогли перестроиться. Я пропустил шайбы, которые должен был ловить. Они завладели психологическим преимуществом, которым сполна воспользовалась", — сказал он.

Также Шестеркин рассказал об атмосфере в команде.

«В целом мы находимся на одной волне. Все друг друга очень ценят, хорошо друг к другу относятся. Мы играем единым кулаком, боремся друг за друга. Если по отношению к кому-то провели грязный силовой прием, то друг за друга заступаемся. Все можем посмеяться. Все понимают, для чего мы здесь, и это самое главное», — сказал вратарь.

Напомним, что 26-летний россиянин был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата, а «Рейнджерс» дошли до полуфинала плей-офф, где уступили «Тампе».