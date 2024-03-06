Главный тренер «Херши»: «Мы хотим помочь Кузнецову вернуться в НХЛ»

Главный тренер фарм-клуба «Вашингтон» «Херши» Тодд Нельсон прокомментировал перевод российского форварда Евгения Кузнецова в АХЛ.

«Очевидно, что он очень талантливый игрок. Евгений пришел сюда очень энергичным — это невероятно. У нас состоялся разговор, я сказал ему: «Ты не отличаешься от остальных. Мы хотим помочь тебе вернуться в НХЛ», — приводит слова Нельсона Russian Machine Never Breaks.

2 марта стало известно, что 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Вашингтоном». Через несколько часов клуб выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов.

Кузнецова не забрали с драфта отказов, поэтому «Вашингтон» отправил его в «Херши».

В сезоне-2023/24 форвард набрал 17 (6+11) очков в 43 матчах за «Вашингтон», он не выходил на лед в официальных матчах с 27 января.