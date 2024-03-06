«Каролина» и «Вегас» заинтересованы в Тарасенко
Журналист Пьер Лебрюн рассказал, какие команды интересуются нападающим «Оттавы» Владимиром Тарасенко.
«Прошлым летом «Каролина Харрикейнз» попробовала заполучить Тарасенко, и я считаю, что интерес к нему все еще есть, но «ураганы» ни за что не потратят выбор в первом раунде для игрока на остаток сезона. «Вегас» входит в число других потенциальных вариантов», — написал Лебрюн на сайте The Athletic.
«Оттава» находится на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 53 очка в 59 матчах.
Ранее сообщалось, что Тарасенко может отказаться от пункта о запрете на обмен ради клуба, претендующего на Кубок Стэнли.
В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел 57 матчей, в которых набрал 41 (17+24) очко.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|63
|32
|31
|72
|4
|Айлендерс
|61
|27
|34
|68
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Питтсбург
|60
|28
|32
|64
|7
|Нью-Джерси
|62
|30
|32
|64
|8
|Коламбус
|62
|21
|41
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|90
|2
|Бостон
|64
|36
|28
|87
|3
|Торонто
|61
|35
|26
|78
|4
|Детройт
|61
|33
|28
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|62
|29
|33
|62
|7
|Монреаль
|62
|24
|38
|58
|8
|Оттава
|59
|25
|34
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|38
|26
|85
|2
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|3
|Колорадо
|63
|38
|25
|81
|4
|Нэшвилл
|63
|35
|28
|73
|5
|Сент-Луис
|62
|32
|30
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|62
|25
|37
|55
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|64
|40
|24
|87
|2
|Эдмонтон
|60
|38
|22
|78
|3
|Лос-Анджелес
|61
|31
|30
|73
|4
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|5
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|6
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|7
|Анахайм
|61
|22
|39
|47
|8
|Сан-Хосе
|61
|15
|46
|37
|6.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 3
|6.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|3 : 5
|6.03
|03:00
|
Бостон – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|6.03
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|4 : 2
|6.03
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|6.03
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|3 : 4
|6.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|2 : 5
|6.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|6 : 7 ОТ
|6.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|63
|105
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97