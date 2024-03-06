«Чикаго» обыграл «Аризону» и прервал семиматчевую серию поражений

«Аризона» на своем льду проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Блэкхокс» прервали свою неудачную серию из семи поражений.

Защитник гостей Сет Джонс забросил две шайбы.

«Аризона» с 55 очками идет на 13-м месте в Западной конференции. «Чикаго» — последний (37 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Чикаго» — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Голы: Джонс — 2 (бол., Бедард, Т. Джонсон), 10:54 — 0:1. Бьюгстад — 14 (Дамба), 22:07 — 1:1. Фолиньо — 15 (бол., Бедард, Т. Джонсон), 24:27 — 1:2. Карконе — 17, 31:42 — 2:2. Дикинсон — 18 (бол., Корчински, Власик), 34:10 — 2:3. Курашев — 11 (бол., Фолиньо, Т. Джонсон), 38:35 — 2:4. Джонс — 3 (п.в., Дикинсон), 59:32 — 2:5.

Вратари: Ингрэм (56:47 — 57:20, 57:49 — 59:32) — Содерблум.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 39 (17+14+8) — 32 (12+13+7).

6 марта. Темпе. Mullett Arena.