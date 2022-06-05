Главный тренер «Эдмонтона» посетовал на невезение в третьем матче серии против «Колорадо»

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал результат третьего матча финала Западной конференции против «Колорадо» (2:4, 0-3).

«Считаю, что команда показали равную игру. К сожалению, удача была не нашей стороне. Один гол влетел в сетку после рикошета от клюшки нашего же игрока. В другой раз шайба оказалась в сетке после попытки ее заблокировать. Еще в одном моменте мы попали в штангу, после чего пропустили голевую атаку», — цитирует тренера сайт НХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня в Эдмонтоне.