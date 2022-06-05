Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подвел итоги третьего матча финала Западной конференции против «Колорадо» (2:4, 0-3).

«Не устою повторять, что против нас играет отличная команда. Они прекрасно действуют в обороне и реализуют свои моменты в атаке. Но у нас тоже хорошая команда. Нам просто нужно еще чуть-чуть прибавить. Пока серия не закончена», — цитирует Макдэвида сайт НХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня в Эдмонтоне.