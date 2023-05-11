Главный тренер «Эдмонтона» Вудкрофт: «Большая победа для нас»

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт прокомментировал победу над «Вегасом» (4:1) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Большая победа для нас. Мы убеждены, что нужно играть от свистка до свистка, действовать жестко, но в пределах правил. Это помогает тратить силы оппонента.

Этот план на игру сегодня сработал, и ребята придерживались его до конца», — сказал Вудкрофт после игры.

Счет в серии стал ничейным — 2-2. Пятый матч состоится на льду «Голден Найтс» 13 мая. Начало встречи — 05.00 по московскому времени.