Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал слухи об обмене Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан отреагировал на информацию о возможном обмене нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Кузнецов — хороший игрок. Мы никогда не говорили, что обменяем Кузнецова. Я говорил, что мы открыты для обсуждения большинства наших игроков на рынке обмена», — приводит слова Маклеллана NBC.

Ранее сообщалось, что Кузнецов запрашивает обмен из «Вашнгтона». Сам игрок опровергал эту информацию. В сезоне-2022/23 россиянин набрал 55 (12+43) очков за 81 матч в регулярке НХЛ.