Российский вратарь Самсонов назвал лучшую команду НХЛ

Российский голкипер Илья Самсонов считает, что «Торонто» является лучшей командой в НХЛ.

«Все хотят выиграть Кубок Стэнли — это правда. В конце концов, в НХЛ играет много хороших команд, в том числе мы. Думаю, что мы элитная команда. Вероятно, лучшая в лиге. Почему? Потому что у нас отличная команда. У нас лучшие доктора, лучшие тренеры, лучшие игроки», — приводит слова Самсонова TSN.

Самсонов перешел в «Торонто» из «Вашингтона» летом 2022 года.

В прошедшем регулярном чемпионате голкипер провел 42 матча, в которых одержал 27 побед и отстоял 4 матча на ноль.