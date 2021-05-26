Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что нападающий Евгений Кузнецов является одним из ключевых игроков команды.

Однако он ответил на вопрос о возможном обмене россиянина.

«Неприкасаемых игроков нет», — приводит слова генменеджера The Athletic.

29-летний хоккеист в сезоне-2020/21 провел 41 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (9+20) очков. В плей-офф у него 8 матчей и 5 (3+2) очков.