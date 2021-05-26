Генменеджер «Вашингтона» — о возможном обмене Кузнецова: «Неприкасаемых игроков нет»
18:41
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что нападающий Евгений Кузнецов является одним из ключевых игроков команды.
Однако он ответил на вопрос о возможном обмене россиянина.
«Неприкасаемых игроков нет», — приводит слова генменеджера The Athletic.
29-летний хоккеист в сезоне-2020/21 провел 41 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (9+20) очков. В плей-офф у него 8 матчей и 5 (3+2) очков.
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