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Генменеджер «Вашингтона» — о возможном обмене Кузнецова: «Неприкасаемых игроков нет»

18:41
Евгений Кузнецов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Евгений Кузнецов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что нападающий Евгений Кузнецов является одним из ключевых игроков команды.

Однако он ответил на вопрос о возможном обмене россиянина.

«Неприкасаемых игроков нет», — приводит слова генменеджера The Athletic.

29-летний хоккеист в сезоне-2020/21 провел 41 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (9+20) очков. В плей-офф у него 8 матчей и 5 (3+2) очков.

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