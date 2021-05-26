Сорокин сыграет в воротах «Айлендерс» в шестом матче с «Питтсбургом»

Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота «Айлендерс» в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга», пишет в Twitter журналист Артур Стэйпл.

Россиянин выходил в стартовом составе «Островитян» в двух последних играх с «Пингвинз».

В четвертом матче серии Сорокин отразил 29 из 30 бросков, в пятом матче — 48 из 50.

На данный момент «Айлендерс» ведут в серии со счетом 3-2.