Сорокин сыграет в воротах «Айлендерс» в шестом матче с «Питтсбургом»
18:11
Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота «Айлендерс» в шестом матче серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга», пишет в Twitter журналист Артур Стэйпл.
Россиянин выходил в стартовом составе «Островитян» в двух последних играх с «Пингвинз».
В четвертом матче серии Сорокин отразил 29 из 30 бросков, в пятом матче — 48 из 50.
На данный момент «Айлендерс» ведут в серии со счетом 3-2.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю