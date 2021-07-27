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Генменеджер «Вашингтона» Маклеллан прокомментировал подписание нового контракта с Овечкиным

20:39
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал продление контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.

Ранее, 27 июля, «Кэпиталз» объявил о подписании нового пятилетнего контракта с 35-летним хоккеистом на общую сумму в размере 47,5 миллиона долларов.

«Алекс — лицо нашей команды, и он предан этому клубу и этому городу. Алекс воплощает суть нашей команды, и мы очень рады, что он продолжит свою карьеру в форме «Кэпиталз» в течение следующих пяти лет», — приводит слова Маклеллана пресс-служба «Вашингтона».

В прошлом сезоне Овечкин провел 50 матчей за «Кэпиталз» и набрал 46 (26+20) очков.

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