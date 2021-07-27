«Вегас» объявил об обмене Марка-Андре Флери в «Чикаго»

«Вегас» обменял вратаря Марка-Андре Флери в «Чикаго», информирует официальный сайт «Блэкхокс». Клуб из Лас-Вегаса получил права на 23-летнего финского форварда Микаэля Хаккарайнена.

The Golden Knights have acquired forward Mikael Hakkarainen from Chicago in exchange for goaltender Marc-Andre Fleury. #VegasBorn pic.twitter.com/zOwZvuxSEd — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) July 27, 2021

36-летний Флери в минувшем сезоне провел 36 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате (1,98 пропущенной шайбы в среднем за матч, 92,8 процента отраженных бросков) и 16 — в плей-офф (2,04, 91,8).