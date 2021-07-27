«Вегас» объявил об обмене Марка-Андре Флери в «Чикаго»
20:25
«Вегас» обменял вратаря Марка-Андре Флери в «Чикаго», информирует официальный сайт «Блэкхокс». Клуб из Лас-Вегаса получил права на 23-летнего финского форварда Микаэля Хаккарайнена.
36-летний Флери в минувшем сезоне провел 36 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате (1,98 пропущенной шайбы в среднем за матч, 92,8 процента отраженных бросков) и 16 — в плей-офф (2,04, 91,8).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/blackhawks/news/release-blackhawks-acquire-marc-andre-fleury-from-golden-knights/c-325822796
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