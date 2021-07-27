Яндл подпишет однолетний контракт с «Филадельфией»

Защитник Кит Яндл продолжит карьеру в «Филадельфии», сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter.

По информации источника, 34-летний хоккеист подписал с «Филадельфией» однолетний контракт на 900 тысяч долларов с условием запрета на обмен.

Ранее «Флорида» выкупила контракт Яндла, который был рассчитан еще на два года.