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Яндл подпишет однолетний контракт с «Филадельфией»

21:00
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Защитник Кит Яндл продолжит карьеру в «Филадельфии», сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter.

По информации источника, 34-летний хоккеист подписал с «Филадельфией» однолетний контракт на 900 тысяч долларов с условием запрета на обмен.

Ранее «Флорида» выкупила контракт Яндла, который был рассчитан еще на два года.

В сезоне-2020/21 защитник сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (3+24) очков. Всего в активе Яндла более 1000 матчей в НХЛ в составе «Флориды», «Финикса», «Аризоны» и «Рейнджерс».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FriedgeHNIC/status/1420070815563980804

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