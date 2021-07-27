Яндл подпишет однолетний контракт с «Филадельфией»
21:00
Защитник Кит Яндл продолжит карьеру в «Филадельфии», сообщает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в Twitter.
По информации источника, 34-летний хоккеист подписал с «Филадельфией» однолетний контракт на 900 тысяч долларов с условием запрета на обмен.
Ранее «Флорида» выкупила контракт Яндла, который был рассчитан еще на два года.
В сезоне-2020/21 защитник сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (3+24) очков. Всего в активе Яндла более 1000 матчей в НХЛ в составе «Флориды», «Финикса», «Аризоны» и «Рейнджерс».
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