«Вашингтон» назвал зарплату и срок контракта Овечкина

Российский нападающий Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на пять лет, сообщает официальный сайт «Кэпиталз».

По новому соглашению до сезона 2025/26 35-летний хоккеист заработает в общей сложности 47,5 миллиона долларов (примерно 9,5 миллиона за сезон).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года с перерывом на сезон-2012/13 в московском «Динамо» из-за локаута.

Россиянин занимает шестое место в списке лучших снайперов НХЛ. На счету форварда 730 шайб в общей сложности за «Вашингтон».

В прошлом сезоне Овечкин провел 50 матчей за «Кэпиталз» и набрал 46 (26+20) очков.