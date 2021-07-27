«Вашингтон» назвал зарплату и срок контракта Овечкина
Российский нападающий Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на пять лет, сообщает официальный сайт «Кэпиталз».
По новому соглашению до сезона 2025/26 35-летний хоккеист заработает в общей сложности 47,5 миллиона долларов (примерно 9,5 миллиона за сезон).
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года с перерывом на сезон-2012/13 в московском «Динамо» из-за локаута.
Россиянин занимает шестое место в списке лучших снайперов НХЛ. На счету форварда 730 шайб в общей сложности за «Вашингтон».
В прошлом сезоне Овечкин провел 50 матчей за «Кэпиталз» и набрал 46 (26+20) очков.
??? ? ...— Washington Capitals (@Capitals) July 27, 2021
The Washington Capitals have re-signed captain Alex Ovechkin to a five-year, $ 47.5 million contract.
Full Details: https://t.co/iLXnd3MUZy#ALLCAPS | #Gr8 pic.twitter.com/coS7gHTpS6
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