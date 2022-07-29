Генменеджер «Оттавы» доволен подписанием нового контракта с Жозефом

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Матье Жозефом. С 25-летним канадцем заключено четырехлетнее соглашение на 11,8 миллиона долларов.

«Добавление Матье в состав оказало немедленное положительное влияние на команду. У него высокая скорость, чутье на голы и завершение. Он давно демонстрировал хороший потенциал, и мы рассчитываем на него. чтобы провести еще один хороший сезон, как и в последующие годы», — цитирует пресс-служба клуба Дориона.

В прошлом сехоне Жозеф был обменян из «Тампы» в «Оттаву». За «Сенаторз» он сыграл 11 матчей и набрал 12 (4+8) очков.