Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал «СЭ», как стал сомневаться в победе после пятой игры финальной серии с «Тампой» (2:3).

— «Колорадо» выиграл титул уверенно, как и положено главному фавориту, потерпев всего четыре поражения. Был момент в плей-офф, когда вы хоть немного начали переживать за исход?

— После каждого проигранного матча, даже если мы вели в серии, появлялись опасения, что все может пойти не так. Взять хотя бы поражение в пятой встрече с «Тампой». Я сел в машину и на фоне полученной травмы начал психовать. Весь салон разнес и его надо будет полностью менять (смеется). Жена сидела за рулем, я — на пассажирском, поскольку с травмированной ногой не мог нормально нажимать на педали. Кулаком по «торпеде» несколько раз приложился как следует и чуть бардачок не сорвал. Мне казалось, что мы упускаем победу в финале. Еще и Василевский, который в одиночку способен вытащить две игры подряд, о чем знают все, действовал очень сильно. Определенный страх у нас присутствовал.

— Откуда он взялся?

— Мы до этого два года считались главными фаворитами Кубка Стэнли. Я больше всего был уверен в наших шансах, когда сезон завершался в «пузыре». Мне казалось, что с «Колорадо» в тот момент никто и близко сравниться не может. А потом несколько травм, выбыли два основных вратаря и все поменялось. Кое-как добрались до седьмого матча с «Далласом» и проиграли, хотя повели 4:3 в конце третьего периода.

В плей-офф следующего года быстро проехали «Сент-Луис», победив его 4-0. Это очень сильная, опытная команда. Для нас она была самым сложным соперником в нынешнем розыгрыше. Если бы не травма основного вратаря «Сент-Луиса» Биннингтона, то пришлось бы гораздо тяжелее.

В 2021-м во втором раунде вышли на «Вегас», начали серию с двух побед, включая 7:1 в первой встрече. Но потом за семь дней проиграли четыре матча и вылетели. Это был шок! Никто понять и объяснить произошедшее не мог. У нас тогда в укороченном сезоне было поражений 15 (на самом деле 17 — прим. «СЭ») и выигранный «Президент Трофи». Даже сейчас по ходу чемпионата, когда сидели в сауне всей командой, несколько раз заводили разговор на эту тему. Сплошные флэшбеки. Как мы могли проиграть?!

В финале Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии.