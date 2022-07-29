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Сегодня, 05:40

«Оттава» подписала с Жозефом контракт на 11,8 миллиона долларов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матье Жозеф.
Фото Global Look Press

«Оттава» на официальном сайте объявила о подписании нового контракта с нападающим Матье Жозефом. С 25-летним канадцем заключено четырехлетнее соглашение на 11,8 миллиона долларов.

По новому контракту кэпхит игрока составит 2,95 миллиона долларов. Ранее он получал 737,5 тысячи долларов в год.

В прошлом сехоне Жозеф был обменян из «Тампы» в «Оттаву». За «Сенаторз» он сыграл 11 матчей и набрал 12 (4+8) очков.

ХК Оттава Сенаторз
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