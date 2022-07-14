«Вегас» подписал новый контракт со Смитом

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Нападающий «Вегаса» Райлли Смит продлил контракт с клубом.

31-летний канадец согласовал трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов. Среднегодовая зарплата игрока составит 5 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Смит сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 38 (16+22) очков.