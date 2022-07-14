«Коламбус» подписал контракт с Годро

Нападающий Джонни Годро продолжит карьеру в «Коламбусе». 28-летний американец, ставший свободным агентом, заключил семилетний контракт на 68,6 миллиона долларов.

Breaking: Premier free agent Johnny Gaudreau has agreed to join the Columbus Blue Jackets on a seven-year, $ 9.5M average annual value deal, sources confirmed to ESPN.



The agreement was first reported by Sportsnet. pic.twitter.com/cn1NCyLHSZ — ESPN (@espn) July 13, 2022

Ранее стало известно, что «Калгари» предлагал форварду восьмилетний контракт с зарплатой 10 миллионов долларов за сезон, но получил отказ.

В прошлом сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года).