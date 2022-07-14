«Калгари» согласовал новый контракт с Задоровым

Российский защитник Никита Задоров продлит контракт с «Калгари».

Как сообщает TSN, 27-летний россиянин подписал двухлетнее соглашение на 7,5 миллиона долларов. По прошлому контракту он зарабатывал также 3,75 миллиона долларов в год.

В сезоне-2021/22 Задоров набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах за «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф у него 3 голевых передачи в 12 играх.