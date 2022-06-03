Францоуз вышел на второе место по сухим матчам в плей-офф в истории «Колорадо»

«Колорадо» во втором матче полуфинала Кубка Стэнли обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:0.

Вратарь «Эвеланш» Павел Францоуз отразил все 24 броска. 32-летний чех сделал второй шатаут в плей-офф и вышел на второе место по сухим матчам в Кубке Стэнли в истории франшизы. Также два шатаута у Филиппа Грубауэра, лидирует в истории клуба Патрик Руа — 18 сухих матчей.

Отметим, первый шатаут Францоуз в плей-офф провел в 2020 году в матче с «Далласом».

В текущем плей-офф Францоуз провел 4 матча, пропустив 8 шайб при 91,7 процента отраженных бросков.