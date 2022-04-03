«Лидер франшизы». «Миннесота» показала фото Капризова с рекордной шайбой

Пресс-служба «Миннесоты» опубликовала фотографию форварда Кирилла Капризова после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:1).

«Лидер франшизы», — подписано фото Капризова с шайбой.

24-летний россиянин набрал 85 (39+46) очков и установил новый рекорд «Уайлд» по набранным очкам за сезон. Предыдущим рекордсменом «Миннесоты» был Мариан Габорик, который набрал 83 (42+41) очка в сезоне-2007/08.