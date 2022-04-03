В НХЛ прервалась рекордная серия сыгранных игроком подряд матчей, длившаяся с 2009 года

Рекордная серия в НХЛ по числу матчей подряд прервалась на 989-й игре

Сегодня, 3 апреля, «Филадельфия» обыграла «Торонто» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречу пропустил защитник «Филадельфии» Кейт Яндл. Таким образом, в НХЛ прервалась самая длинная серия сыгранных игроком подряд матчей. Хоккеист не пропускал игры с 22 марта 2009 года, когда был еще игроком «Финикс». Всего он принял участие в 989 матчах подряд, побив рекорд защитника Дуга Джарвиса — 964 матча с 1975 по 1987 год.

На данный момент вторая по продолжительности игровая серия в НХЛ принадлежит нападающему «Аризоны» Филу Кесселу — 967 игр.