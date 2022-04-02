НХЛ, расписание и результаты матчей 2 и 3 апреля: «Колорадо» — «Питтсбург», «Тампа-Бэй» — «Монреаль» и другие

«Колорадо» сыграет против «Питтсбурга», в «Тампа» примет «Монреаль» в чемпионате НХЛ