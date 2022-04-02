НХЛ, расписание и результаты матчей 2 и 3 апреля: «Колорадо» — «Питтсбург», «Тампа-Бэй» — «Монреаль» и другие
«Колорадо» сыграет против «Питтсбурга», в «Тампа» примет «Монреаль» в чемпионате НХЛ
Регулярный чемпионат НХЛ.
2 апреля, суббота
«Нью-Джерси» — «Флорида» (19.30 мск)
«Колорадо» — «Питтсбург» (22.00)
3 апреля, воскресенье
«Бостон» — «Коламбус» (2.00)
«Виннипег» — «Лос-Анджелес» (2.00)
«Каролина» — «Миннесота» (2.00)
«Тампа-Бэй» — «Монреаль» (2.00)
«Филадельфия» — «Торонто» (2.00)
«Калгари» — «Сент-Луис» (5.00)
«Сан-Хосе» — «Даллас» (5.30)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Рейнджерс
|69
|44
|25
|93
|3
|Питтсбург
|69
|41
|28
|92
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Айлендерс
|67
|31
|36
|71
|6
|Коламбус
|68
|32
|36
|69
|7
|Нью-Джерси
|67
|24
|43
|53
|8
|Филадельфия
|67
|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|46
|21
|98
|2
|Тампа-Бэй
|67
|43
|24
|92
|3
|Торонто
|67
|43
|24
|91
|4
|Бостон
|67
|42
|25
|89
|5
|Детройт
|68
|26
|42
|61
|6
|Баффало
|69
|25
|44
|61
|7
|Оттава
|67
|24
|43
|54
|8
|Монреаль
|68
|18
|50
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|48
|20
|102
|2
|Миннесота
|66
|41
|25
|87
|3
|Сент-Луис
|67
|37
|30
|84
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|66
|38
|28
|79
|6
|Виннипег
|69
|33
|36
|76
|7
|Чикаго
|69
|24
|45
|58
|8
|Аризона
|68
|21
|47
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|67
|40
|27
|89
|2
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|84
|3
|Эдмонтон
|69
|39
|30
|83
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|80
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Анахайм
|70
|28
|42
|68
|7
|Сан-Хосе
|67
|29
|38
|66
|8
|Сиэтл
|68
|21
|47
|48
Результаты / календарь
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3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
|2.04
|02:00
|
Баффало – Нэшвилл
|4 : 3
|2.04
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|0 : 3
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|5 : 2
|2.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|2 : 5
|2.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|6 : 5 ОТ
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|2 : 5
|2.04
|05:30
|
Аризона – Анахайм
|0 : 5
|2.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Флорида
|- : -
|2.04
|22:00
|
Колорадо – Питтсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|99
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|67
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|50
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|69
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|46
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|53
|2.13
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|45
|2.13
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