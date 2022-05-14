Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал вылет команды в первом раунде плей-офф НХЛ. «Кэпиталз» уступили в серии «Флориде» со счетом 2-4.

«Считаю, что предыдущие пару лет команда не показывала максимум своих возможностей. Но в этом сезоне мы были близки к своей максимальной готовности. И все равно упустили победу в трех матчах. Это очень тяжело осознавать», — цитирует Оши The Washington Post.

В 2018 году «Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли. После этого, «Кэпиталз» четыре раза подряд проигрывали в первых раундах плей-офф.

Во втором раунде «Флорида» встретится с победителем пары «Тампа» — «Торонто».