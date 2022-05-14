Главный тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт подвел итоги шестого матча серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (4:3 ОТ).

«Пропустить гол в концовке встречи — это всегда сложный момент. Это может серьезно повлиять на команду. Можно убить весь настрой. Но мы получили удар, поднялись на ноги и ответили ударом на удар. Это является олицетворением всем этой серии для «Флориды», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

«Пантеры» одержали три волевые победы подряд в серии против «Кэпиталз».

«Флорида» выиграла серию до четырех побед со счетом 4-2 и впервые с 1996 года вышла во второй раунд. Во втором раунде «Флорида» встретится с победителем пары «Тампа» — «Торонто».