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Сегодня, 15:15

Алексей Торопченко: «В НХЛ не ищут виновных после поражений»

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Алексей Торопченко (слева).
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко в интервью «СЭ» оценил шансы своей команды на попадание в плей-офф.

— «Сент-Луис» не потерял веру в плей-офф?

— За всех говорить не могу, но у наших русских ребят вера точно никуда не делась. Шансы есть всегда. Главное, чтобы это все понимали. Каждый сезон хочется выходить в плей-офф, ведь это совсем другой уровень хоккея.

— Какая атмосфера в раздевалке после проигрышей? Бывают диалоги на повышенных тонах?

— В основном после игры никто ничего не говорит. Даже тренеры не всегда заходят в раздевалку. Обычно разбор полетов происходит на следующий день. Но зачастую это обычный просмотр видео и подготовка к следующему матчу. Интенсивность игр в НХЛ очень большая, и зацикливаться на одном проигранном матче здесь не особо принято. Просто нужно готовиться к очередному сопернику и отрабатывать на тренировках проблемные моменты. Жестких разборов здесь не бывает, поиском виновных тоже никто не занимается. На следующий день все уже с другим настроением приходят на арену и начинают заново работать.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 49 очками в 51 матче.

Алексей Торопченко. «В НХЛ не ищут виноватых». Интервью российского нападающего «Сент-Луиса»
Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 51 29 22 66
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 54 27 27 59
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 50 32 18 66
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 49 21 28 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 49 27 22 58
4 Миннесота 50 27 23 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 30 22 64
2 Сиэтл 50 29 21 63
3 Лос-Анджелес 53 28 25 63
4 Эдмонтон 51 29 22 62
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 51 20 31 44
7 Сан-Хосе 52 16 36 43
8 Анахайм 52 17 35 40
Результаты / календарь
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15.02
9.02 04:00
Рейнджерс – Ванкувер
 4 : 3
9.02 04:30
Даллас – Миннесота
 4 : 1
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 50 75
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 20 2.30
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