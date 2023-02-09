Алексей Торопченко: «В НХЛ не ищут виновных после поражений»
Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко в интервью «СЭ» оценил шансы своей команды на попадание в плей-офф.
— «Сент-Луис» не потерял веру в плей-офф?
— За всех говорить не могу, но у наших русских ребят вера точно никуда не делась. Шансы есть всегда. Главное, чтобы это все понимали. Каждый сезон хочется выходить в плей-офф, ведь это совсем другой уровень хоккея.
— Какая атмосфера в раздевалке после проигрышей? Бывают диалоги на повышенных тонах?
— В основном после игры никто ничего не говорит. Даже тренеры не всегда заходят в раздевалку. Обычно разбор полетов происходит на следующий день. Но зачастую это обычный просмотр видео и подготовка к следующему матчу. Интенсивность игр в НХЛ очень большая, и зацикливаться на одном проигранном матче здесь не особо принято. Просто нужно готовиться к очередному сопернику и отрабатывать на тренировках проблемные моменты. Жестких разборов здесь не бывает, поиском виновных тоже никто не занимается. На следующий день все уже с другим настроением приходят на арену и начинают заново работать.
«Сент-Луис» занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 49 очками в 51 матче.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|50
|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|51
|29
|22
|66
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|50
|25
|25
|59
|6
|Айлендерс
|54
|27
|27
|59
|7
|Филадельфия
|52
|21
|31
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|50
|32
|18
|66
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|49
|21
|28
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|30
|23
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|49
|27
|22
|58
|4
|Миннесота
|50
|27
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|30
|22
|64
|2
|Сиэтл
|50
|29
|21
|63
|3
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|4
|Эдмонтон
|51
|29
|22
|62
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|51
|20
|31
|44
|7
|Сан-Хосе
|52
|16
|36
|43
|8
|Анахайм
|52
|17
|35
|40
|9.02
|04:00
|
Рейнджерс – Ванкувер
|4 : 3
|9.02
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|4 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|75
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|20
|2.30