Алексей Торопченко: «В НХЛ не ищут виновных после поражений»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко в интервью «СЭ» оценил шансы своей команды на попадание в плей-офф.

— «Сент-Луис» не потерял веру в плей-офф?

— За всех говорить не могу, но у наших русских ребят вера точно никуда не делась. Шансы есть всегда. Главное, чтобы это все понимали. Каждый сезон хочется выходить в плей-офф, ведь это совсем другой уровень хоккея.

— Какая атмосфера в раздевалке после проигрышей? Бывают диалоги на повышенных тонах?

— В основном после игры никто ничего не говорит. Даже тренеры не всегда заходят в раздевалку. Обычно разбор полетов происходит на следующий день. Но зачастую это обычный просмотр видео и подготовка к следующему матчу. Интенсивность игр в НХЛ очень большая, и зацикливаться на одном проигранном матче здесь не особо принято. Просто нужно готовиться к очередному сопернику и отрабатывать на тренировках проблемные моменты. Жестких разборов здесь не бывает, поиском виновных тоже никто не занимается. На следующий день все уже с другим настроением приходят на арену и начинают заново работать.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 49 очками в 51 матче.