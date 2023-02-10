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НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Колорадо», «Миннесота» — «Вегас» и другие матчи 10 февраля

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Михаил Сергачев и Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

10 февраля

3.00 (мск). «Детройт» — «Калгари»

3.00. «Нью-Джерси» — «Сиэтл»

3.00. «Тампа-Бэй» — «Колорадо»

3.00. «Филадельфия» — «Эдмонтон»

3.00. «Флорида» — «Сан-Хосе»

3.30. «Айлендерс» — «Ванкувер»

4.00. «Миннесота» — «Вегас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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16.02
10.02 03:00
Нью-Джерси – Сиэтл
 - : -
10.02 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 - : -
10.02 03:00
Филадельфия – Эдмонтон
 - : -
10.02 03:00
Флорида – Сан-Хосе
 - : -
10.02 03:00
Детройт – Калгари
 - : -
10.02 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 - : -
10.02 04:00
Миннесота – Вегас
 - : -
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