НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Колорадо», «Миннесота» — «Вегас» и другие матчи 10 февраля
Регулярный чемпионат НХЛ.
10 февраля
3.00 (мск). «Детройт» — «Калгари»
3.00. «Тампа-Бэй» — «Колорадо»
3.00. «Филадельфия» — «Эдмонтон»
3.30. «Айлендерс» — «Ванкувер»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
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Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
|10.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|- : -
|10.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|- : -
|10.02
|03:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|- : -
|10.02
|03:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|- : -
|10.02
|03:00
|
Детройт – Калгари
|- : -
|10.02
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|- : -
|10.02
|04:00
|
Миннесота – Вегас
|- : -
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