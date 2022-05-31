Форвард «Рейнджерс» Крайдер повторил достижение Ягра и Ришара в плей-офф НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер оформил дубль в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины» (6:2).

Таким образом, 31-летний американец повторил достижение Яромира Ягра и Мориса Ришара в плей-офф НХЛ.

Второй гол форварда стал 15-м во встречах, когда команде грозил вылет из плей-офф. По этому показателю Крайдер занимает первое место в НХЛ среди действующих игроков, на два гола опережая нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Единственным игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить больше шайб в таких играх является Марк Мессье (16). Второе место с 15 голами занимают Крайдер, Ягр, Ришар, а также Жильбер Перро и Джастин Уильямс.

«Рейнджерс» победили в серии со счетом 4-3 и вышли в полуфинал плей-офф НХЛ, где встретятся с «Тампой».