Шестеркин подъехал к фанатам «Каролины» после седьмого матча серии

«Рейнджерс» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Каролину» со счетом 6:2.

После матча вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин подъехал к борту, где сидели фанаты «Харрикейнз», и постучал по стеклу.

В финале Востока «Рейнджерс» встретятся с «Тампой». Первый матч пройдет 2 июня и начнется в 3:00 мск.