Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин в интервью «СЭ» сравнил КХЛ и НХЛ, а также поделился мнением о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.

— В КХЛ в последнее время много классных матчей. Чувствуется, что есть большое отставание от НХЛ?

— Полные матчи НХЛ давно не смотрел, а в хайлайтах собрано все лучшее — наверное, и у нас это будет так же выглядеть, особенно если картинка станет получше.

— В чем главное отличие — в скорости?

— Там средний уровень игрока намного выше. В НХЛ, кажется, игрок четвертого звена может сделать такое, что у нас не под силу игроку первого.

— Овечкин удивляет?

— Он машина, конечно! Лучший старт сезона в таком возрасте — это что-то.

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