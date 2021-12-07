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Форвард «Нефтехимика» Хайруллин об Овечкине: «Он машина, конечно! Лучший старт сезона в таком возрасте — это что-то»

12:20
Александр Овечкин. Фото Getty Images
Александр Овечкин. Фото Getty Images
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Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин в интервью «СЭ» сравнил КХЛ и НХЛ, а также поделился мнением о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.

— В КХЛ в последнее время много классных матчей. Чувствуется, что есть большое отставание от НХЛ?

— Полные матчи НХЛ давно не смотрел, а в хайлайтах собрано все лучшее — наверное, и у нас это будет так же выглядеть, особенно если картинка станет получше.

— В чем главное отличие — в скорости?

— Там средний уровень игрока намного выше. В НХЛ, кажется, игрок четвертого звена может сделать такое, что у нас не под силу игроку первого.

— Овечкин удивляет?

— Он машина, конечно! Лучший старт сезона в таком возрасте — это что-то.

Полностью интервью Марата Хайруллина читайте здесь

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