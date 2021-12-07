Мы поговорили с одним из главных открытий сезона КХЛ, который играет в «Нефтехимике». Он фанат Месси и «Барселоны», но вдохновляется Роналду.

Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин — одно из главных открытий нынешнего сезона КХЛ. Забив 15 голов в регулярном чемпионате, он повторил личное достижение уже к середине сезона и долгое время шел в топ-10 бомбардиров лиги.

В интервью «СЭ» капитан нижнекамцев рассказал о возможном переходе в топ-клуб, отношении к деньгам, шансах сборной России на Олимпиаде и вспомнил, с чего началась его любовь к футбольной «Барселоне».

— Как считаешь, что в первую очередь повлияло на такой прогресс?

— Пришел новый тренерский штаб, новая система хорошо нам подошла. Собралась хорошая команда — наверное, за мои семь лет в Нижнекамске это один из лучших коллективов. Плюс назначили капитаном, наша тройка вышла на лидирующие роли — отсюда результат.

— Тренерская философия Леонтьева — атакующий хоккей. Насколько больше позволяется по сравнению с тем, что было раньше?

— Мы стараемся быстрее переходить из обороны в атаку, не раскатываемся долго. Тренировочный процесс немного изменился — занятия стали более интенсивными. Отмечу, что еще и команда усилилась очень хорошо — пришли легионеры плюс ребята из ВХЛ, которые там были лидерами, и здесь им есть что доказывать.

— В прошлом сезоне «Нефтехимик» очень много проигрывал. Поменять психологию после такого очень непросто, учитывая, что много игроков осталось в команде.

— Да, мы много проигрывали, но вторая часть чемпионата была удачнее. Конечно, тяжело постоянно проигрывать — со временем вырабатывается отношение в духе «ну проиграли и проиграли, ничего страшного». Олег Юрьевич с первых дней говорил нам, что надо вырабатывать дух победителя. Это очень важно.

— Какие методы он использовал для этого?

— Он говорит, что нет таких команд, которые мы не можем обыграть. Есть и индивидуальные беседы.

Месси — кумир, но пример Роналду ближе

— Удивляет ли тебя кто-то из игроков в КХЛ? Я, например, всегда восхищаюсь, когда Криштиану Роналду на последних минутах забивает.

— А мне Месси больше нравится.

— Почему?

— Так я за «Барселону» болею.

— Но ведь он же уже в «ПСЖ».

— Ну он перешел только перед этим сезоном. «ПСЖ» тоже смотрю: правда, только из-за него, за команду не болею. За Аргентину тоже переживаю обычно.

— Сейчас «Барселону» — то намного тяжелее смотреть.

— С приходом Хави на место главного тренера команда стала намного лучше играть. Заметно, что он хочет видеть такую же игру, какую ставил Гвардиола.

— Можешь с ходу назвать состав, который сейчас играет?

— Вообще спокойно, всех игроков знаю. Я на Youtube все тренировки смотрю. У меня девушка подарок недавно сделала — майка «Барселоны» с фамилией Хайруллин и 61-м номером на спине.

Марат Хайруллин.

— Когда начал болеть?

— С детства. Влюбился в команду, где играл Роналдиньо, а тренировал Райкаард.

— Можешь ли ты смотреть российский футбол после ла лиги?

— Только топовые матчи. Конечно, это не самое яркое зрелище после испанского чемпионата. В России мне нравятся ЦСКА и «Рубин».

— Смотрел матч Хорватия — Россия?

— Да, мы были в Новосибирске на ужине перед игрой и смотрели матч с телефона. Вообще обидно, конечно, чуть-чуть не хватило.

— Помогает ли тебе это переключиться со своих проблем?

— Да не знаю, я всегда смотрю футбол или хоккей. Сериалы? Если какой-то топовый матч или «Барселона» играет, я предпочту футбол.

— Любимый футболист помимо Месси?

— Все игроки «Барселоны». Пусть будет Дани Алвес.

— А были игроки, которые тебя бесили?

— Коутиньо и Гризманн хорошо играли в своих клубах, а когда пришли в «Барселону», потухли. Наверное, это скорее разочаровало. Еще расстроился, когда Неймар ушел, хотя их тройка с Месси и Суаресом тогда была в порядке.

— Тебе не кажется, что Неймар очень переоценен?

— Есть такое. Он хорош, но с характером у него проблемы.

— Роналду был хорош в Англии, Испании, Италии. Есть чем ответить фанату Месси?

— Месси ведет всю игру, а Роналду только забивает. В Криштиану мне нравится его трудолюбие, то, что он делает для восстановления. Есть что и для себя почерпнуть. Можно сказать, что мне его путь даже ближе, чем Месси, которому легко все давалось.

На бренды не трачу

— Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в одном из интервью сказал, что поставил дома майнинговую ферму. Ты думал о способах дополнительного заработка?

— Да, думал об этом. Пока стараюсь в недвижимость вкладывать. Просто еще не разбираюсь в акциях, инвестициях.

— Определяющий момент для хоккеиста — 16-17 лет. Либо ты идешь дальше, либо заканчиваешь и идешь учиться. Были ли у тебя в таком возрасте сомнения, стоит ли продолжать играть?

— Я даже не задумывался об этом никогда, все шло своим чередом.

— Когда ты понял, что заиграл?

— Если честно, до сих пор такого понимания нет. Конкуренция большая, всегда надо доказывать свою состоятельность.

— Как тебе дался переход к большим деньгам?

— Спокойно. Что-то отдавал родителям, сам старался откладывать. Через год-два я уже купил первую квартиру. Небольшую.

— В Нижнекамске?

— Нет, в Казани. Сдаю ее сейчас. Деньгами не разбрасываюсь. На бренды я не трачу, можно и без них нормально одеваться. Деньги не всегда будут — привыкнешь к дорогим покупкам, сложно будет отвыкать.

— Раздражает ли тебя, когда в обществе относятся к хоккеистам как к мажорам?

— В последнее время чаще встречаю противоположное мнение. Люди говорят, что хоккеисты, с которыми они знакомы, — скромные. Единичные случаи, конечно, есть, но это исключение. Мне кажется, что больше понтов как раз у тех, кто немного зарабатывает, но хочет при этом как-то выделиться.

— Что для тебя главная мотивация в спорте?

— Конечно, хочется что-то выиграть. Семь лет уже играем и только в плей-офф выходили пару раз. Я в целом кайфую от хоккея — игр, тренировок.

— После этого сезона у тебя заканчивается контракт с «Нефтехимиком», и весной наверняка будут предложения от других команд. Как считаешь, ты готов к переходу в топ-клуб?

— Если два года назад я не был готов к этому, то сейчас, думаю, да. Уровень, задачи будут совсем другими — наверное, поэтому и хочется себя проверить. И расти как игрок дальше.

— НХЛ рассматриваешь?

— В первую очередь надо добиться всего в России. Хорошие примеры — Капризов, Панарин. Конечно, в будущем хотелось бы попробовать себя там.

— Часто смотришь НХЛ?

— Хайлайты — каждый день.

— Ассоциируешь кого-то с собой?

— Такого нет. Но смотрю за российскими ребятами, иногда сравниваю с собой. В основном просто наслаждаюсь игрой, конечно.

— Овечкин удивляет?

— Он машина, конечно! Лучший старт сезона в таком возрасте — это что-то.

— В КХЛ в последнее время много классных матчей. Чувствуется, что есть большое отставание от НХЛ?

— Полные матчи НХЛ давно не смотрел, а в хайлайтах собрано все лучшее — наверное, и у нас это будет так же выглядеть, особенно если картинка станет получше.

— В чем главное отличие — в скорости?

— Там средний уровень игрока намного выше. В НХЛ, кажется, игрок четвертого звена может сделать такое, что у нас не под силу игроку первого.

Хочется 70 матчей в регулярке

— Если «Нефтехимик» выйдет в плей-офф, то с седьмого-восьмого места. В первом же раунде — топовый соперник. В последние годы мы видим, что это гарантия 0-4 или 1-4 в серии. Как это перебороть?

— Да можно выигрывать, нет ничего невозможного. Тем более сейчас команды подравнялись, нет такого разрыва, как раньше. Думаю, с каждым годом борьба будет все упорнее.

— Какой соперник больше всего впечатлил?

— Многое зависит от собственного состояния. Если все хорошо, то вообще не замечаешь, какой соперник. А если состояние не очень, то складывается впечатление, что соперник в порядке. Если приехала команда, которая долго отдыхала, а у нас это последняя игра серии, то очень тяжело.

— Как со СКА (2:8)?

— Да. Казалось, что нигде не успеваешь.

— Как изменило игру команды появление чешских защитников Клока и Кнота?

— Наверное, не зря их летом выбрали. Клок вообще игрок сборной Чехии, в атаке очень помогает, выигрывает много единоборств. Так же и Кнот — видно хорошую школу, есть мастерство. Остальные защитники тянутся за ними, прогрессируют. Шайбу на себя очень много ловят в этом сезоне, молодцы.

— У «Нефтехимика» какой-то сумасшедший график: за семь дней игра дома с «Ак Барсом», потом на выезде с «Авангардом» и «Куньлунем», снова домашний матч с «Барысом».

— Тяжело, но мы привыкли к такому. Вообще я бы лучше больше играл. Матчей 70, например. Ну хотя бы 65. Кто в плей-офф не попадает, в конце февраля — начале марта заканчивают сезон. Это очень рано.

— Самая неприятная сторона хоккея?

— Когда долго не получается заснуть после матча.

— Было так, что всю ночь не спал?

— Нет. Но обычно в три, в четыре, даже в пять утра засыпают все. Адреналин зашкаливает.

— А если матч на следующий день?

— Тогда можно чай ромашковый пить или таблетку снотворного принять. Дневной сон может выручить. Когда я в Волжске играл, один парень перед матчем выпил банку энергетика, а перед третьим периодом — еще одну. Он трое суток не спал!

— Есть у сборной России шансы на золото Олимпиады?

— Смотря какие составы у канадцев и американцев... Тяжело будет.

— Главная проблема нашей сборной — центрфорварды. Один из экспертов недавно предложил попробовать в центре кого-то из наших звездных крайних нападающих. Может такое сработать?

— Сомневаюсь. Голова закружится — надо и в атаке, и в обороне успевать. На фланге все равно играть проще — там ты своего защитника перекрываешь.

— В последние годы КХЛ покинули Капризов, Умарк, еще несколько звезд. Чувствуешь ли, что уровень лиги начинает снижаться?

— Если только чуть-чуть. Их место занимает молодежь. Да и команды ровнее становятся благодаря потолку зарплат.

— Какая черта характера тебе больше всего не нравится в себе?

— Не подпускаю никого близко. Сначала нужно человека узнать, а потом уже открыться. Иногда вспыльчивым бываю. В последние два-три года начал меняться, попроще ко всему стал относиться.

— Что в интернете тебя удивило в последнее время?

— Фильм Ксении Собчак про насилие в тюрьмах. Шок.

— Как выяснилось, и в хоккее такое может быть. Слышал про инцидент в «Чикаго» 10-летней давности?

— Да, это вообще в голове не укладывается. Как такое могло быть? В России бы точно сразу же объяснили все такому сотруднику.

— В чем разница в менталитете между российскими игроками и иностранцами?

— Они ко всему проще относятся, чем мы. Валерий Карпин говорил, что для них игра — это игра. А для нас это война какая-то. Хотя в детстве мы все кайфовали от хоккея, радовались. Но не было такого, чтобы с кислыми лицами сидеть. Даже в игре чувствуется — иностранцы могут рискнуть, не боятся «обрезаться».