НХЛ: «Чикаго» — «Рейнджерс», «Эдмонтон» — «Миннесота» и другие матчи 8 декабря
23:00
В ночь на среду, 8 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Детройт» — «Нэшвилл» (3.00 мск)
«Монреаль» — «Тампа-Бэй» (3.00)
«Оттава» — «Айлендерс» (3.00)
«Торонто» — «Коламбус» (3.00)
«Баффало» — «Анахайм» (3.30)
«Виннипег» — «Каролина» (4.00)
«Сент-Луис» — «Флорида» (4.00)
«Чикаго» — «Рейнджерс» (4.30)
«Эдмонтон» — «Миннесота» (5.00)
«Сан-Хосе» — «Калгари» (6.30)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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