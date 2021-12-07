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НХЛ: «Чикаго» — «Рейнджерс», «Эдмонтон» — «Миннесота» и другие матчи 8 декабря

23:00
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
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В ночь на среду, 8 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Детройт» — «Нэшвилл» (3.00 мск)

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» (3.00)

«Оттава» — «Айлендерс» (3.00)

«Торонто» — «Коламбус» (3.00)

«Баффало» — «Анахайм» (3.30)

«Виннипег» — «Каролина» (4.00)

«Сент-Луис» — «Флорида» (4.00)

«Чикаго» — «Рейнджерс» (4.30)

«Эдмонтон» — «Миннесота» (5.00)

«Сан-Хосе» — «Калгари» (6.30)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Сергей Ревенко все материалы автора
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