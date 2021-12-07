Нападающий «Далласа»: «Играя с Радуловым, нужно чаще подключать интуицию»

Нападающий «Далласа» Якоб Петерсон выделил игру партнера по команде Александра Радулова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1). Россиянин сделал две голевые передачи в этой встрече.

«Играя с Радуловым, нужно чаще подключать интуицию. В какой-то мере он облегчает мою работу на льду, зачастую мне остаётся лишь понять, куда именно придет шайба... Джейми Бенн тоже показывает отличную игру. Они оба очень мне помогают. Мне легко играть вместе с этими парнями, так что я чувствую себя просто прекрасно», — приводит слова шведа сайт НХЛ.