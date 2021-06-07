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Форвард «Монреаля» Армиа: «Прайс в третьем матче с «Виннипегом» был невероятным»

06:47
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Форвард «Монреаля» Джоэль Армиа поделился мнением об игре вратаря Кэри Прайса в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (5:1).

«Это совсем другой вид уверенности, которую вы получаете в матче, когда знаете, что можете доверять этому парню в воротах. Думаю, что он был сегодня невероятным», — приводит слова Армиа официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 3-0. Следующий матч пройдет 8 июня в Монреале и начнется в 3:00 мск.

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